MOL завершила ремонт на пострадавшем от пожара НПЗ в Сазхаломбатте

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - MOL завершила строительные работы на установке AV3 Дунайского нефтеперерабатывающего завода, пострадавшей от пожара в октябре 2025 года, сообщает компания.

"После демонтажа строительной техники можно будет начать поэтапный перезапуск производства. После ввода в эксплуатацию и испытаний установки AV3 нефтеперерабатывающий завод MOL в Сазхаломбатте снова сможет работать на полную мощность, что еще больше укрепит безопасность поставок топлива для Венгрии и всего региона. Бюджет на ремонт составил 18 млрд форинтов (около 50 млн евро - ИФ)", - говорится в сообщении.

В ближайшее время специалисты проведут промывку систем, испытания под давлением, функциональные испытания оборудования управления технологическим процессом и безопасностью, подключат вспомогательные источники питания, а также обеспечат координацию работы установки AV3 с другими объектами Дунайского НПЗ. Предполагается, что производство нефтепродуктов будет возобновляться поэтапно в октябре.

За прошедший год MOL провела комплексную реставрацию: демонтировала и заново собрала поврежденную железобетонную конструкцию, восстановила пострадавшее оборудование, системы управления и электроснабжения. Установлено 27 новых насосов, заменено 8 км трубопроводов и проложено 100 км электрических кабелей.

НПЗ в Сазхаломбатте - один из основных у MOL, это крупнейший НПЗ в Венгрии и один из самых больших в Центральной и Восточной Европе. Мощность - 165 тысяч баррелей в сутки (8,1 млн тонн в год). Завод перерабатывал российскую нефть, поступавшую по трубопроводу "Дружба".