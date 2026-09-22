В Молдавии начали сокращение госаппарата для экономии средств

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Василе Тофан объявил о ряде мер по сокращению штата государственных структур и слиянию ведомств с целью экономии средств после объявления режима чрезвычайного положения в энергетике, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Вопрос сбережений становится все более актуальным, особенно в контексте сложной зимы и роста цен на региональном уровне. Нам необходимо создать резервы, которые помогут нам покрыть и компенсационные выплаты", - заявил Тофан.

Реорганизацию госорганов и учреждений проведут путем слияния ведомств со смежными функциями, сокращения административных расходов и штатного расписания. Меры затрагивают около 160 учреждений, в которых в общей сложности работает примерно 52 тысячи сотрудников.

Предусматривается сокращение персонала на 10-30% в зависимости от учреждения и слияние некоторых ведомств, у которых сократилась численность персонала, что позволит сократить административные расходы за счет совместного управления такими функциями, как бухгалтерский учет, управление персоналом, юридическая помощь и логистика.

В частности, Министерство инфраструктуры и регионального развития готовится к слиянию четырех структур в сфере транспорта - Железнодорожного агентства, Национального агентства автомобильного транспорта, Военно-морского агентства и Управления гражданской авиации. В лесной отрасли предлагается слияние 23 подразделений, что позволит сэкономить до 70 млн леев (более $4 млн по текущему курсу - ИФ).

Тофан объявил о сокращении на 39% числа должностей в своей канцелярии. "Экономия - это не только сокращение штата, но и активные меры по снижению расходов везде, где это возможно. Разумное расходование государственных средств и солидарность помогут нам благополучно пережить эту зиму", - отметил он.

Ранее во вторник правительство решило ввести с 26 сентября сроком на 60 дней режим чрезвычайного положения в энергетике из-за продолжающегося роста цен на импортируемые энергоресурсы и их возможного дефицита. Также власти Молдавии ищут средства для компенсации населению растущих расходов на дорожающие энергоресурсы.