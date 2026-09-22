Поиск

В Молдавии начали сокращение госаппарата для экономии средств

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Василе Тофан объявил о ряде мер по сокращению штата государственных структур и слиянию ведомств с целью экономии средств после объявления режима чрезвычайного положения в энергетике, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Вопрос сбережений становится все более актуальным, особенно в контексте сложной зимы и роста цен на региональном уровне. Нам необходимо создать резервы, которые помогут нам покрыть и компенсационные выплаты", - заявил Тофан.

Реорганизацию госорганов и учреждений проведут путем слияния ведомств со смежными функциями, сокращения административных расходов и штатного расписания. Меры затрагивают около 160 учреждений, в которых в общей сложности работает примерно 52 тысячи сотрудников.

Предусматривается сокращение персонала на 10-30% в зависимости от учреждения и слияние некоторых ведомств, у которых сократилась численность персонала, что позволит сократить административные расходы за счет совместного управления такими функциями, как бухгалтерский учет, управление персоналом, юридическая помощь и логистика.

В частности, Министерство инфраструктуры и регионального развития готовится к слиянию четырех структур в сфере транспорта - Железнодорожного агентства, Национального агентства автомобильного транспорта, Военно-морского агентства и Управления гражданской авиации. В лесной отрасли предлагается слияние 23 подразделений, что позволит сэкономить до 70 млн леев (более $4 млн по текущему курсу - ИФ).

Тофан объявил о сокращении на 39% числа должностей в своей канцелярии. "Экономия - это не только сокращение штата, но и активные меры по снижению расходов везде, где это возможно. Разумное расходование государственных средств и солидарность помогут нам благополучно пережить эту зиму", - отметил он.

Ранее во вторник правительство решило ввести с 26 сентября сроком на 60 дней режим чрезвычайного положения в энергетике из-за продолжающегося роста цен на импортируемые энергоресурсы и их возможного дефицита. Также власти Молдавии ищут средства для компенсации населению растущих расходов на дорожающие энергоресурсы.

Молдавия Василе Тофан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС предложила учесть в тарифах на электричество расходы на безопасность

В Молдавии начали сокращение госаппарата для экономии средств

В Оманском заливе объемы перевалки ЖУВ с судна на судно достигли рекордных 7,2 млн б/с

 В Оманском заливе объемы перевалки ЖУВ с судна на судно достигли рекордных 7,2 млн б/с

Эксперты подсчитали, что в среднем один россиянин покупает 13 цветов в год

 Эксперты подсчитали, что в среднем один россиянин покупает 13 цветов в год

Россия c 10 по 20 сентября снизила отгрузки пшеницы на экспорт почти в 4 раза

Brent подорожала до $101,74 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Уолл-стрит выросла в понедельник, Nasdaq Composite обновил рекорд

 Уолл-стрит выросла в понедельник, Nasdaq Composite обновил рекорд

Макрон попросил главу ЕК временно смягчить европейские правила по топливу

Кабмин принял постановление об обнулении экспортных пошлин на зерно до конца 2026 г.

 Кабмин принял постановление об обнулении экспортных пошлин на зерно до конца 2026 г.
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3756 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11890 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2528 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов