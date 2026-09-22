Греф подтвердил планы Сбербанка обновить рекорд по прибыли и дивидендам по итогам 2026 года

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк по итогам 2026 года может обновить рекорд по прибыли и дивидендам, заявил президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Надеемся, что до конца года при благоприятной конъюнктуре мы покажем тоже рекордные результаты по прибыли в этом году. И надеюсь, что заплатим тоже 50% дивидендов. Мы от своих обязательств не отступаем, и надеюсь, что выполним их полностью", - сказал Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Сбербанк ранее не раз подтверждал планы по итогам 2026 года обновить рекорд по чистой прибыли и дивидендным выплатам.

В 2025 году банк увеличил чистую прибыль по МСФО на 7,9% до 1,7 трлн рублей. На выплату дивидендов за 2025 год кредитная организация направила 850 млрд рублей (37,64 рубля на одну акцию).

Стратегия Сбербанка предусматривает направление на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО за год при уровне достаточности общего капитала Н20.0 не ниже 13,3%.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.