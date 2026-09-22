В Оманском заливе объемы перевалки ЖУВ с судна на судно достигли рекордных 7,2 млн б/с

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Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Оманском заливе средний объем перевалки жидких углеводородов с судна на судно с начала сентября достиг рекордных 7,2 млн баррелей в сутки, пишет аналитическая компания Kpler.

В том числе 6,9 млн б/с приходится на нефть и газовый конденсат.

Такую перевалку как альтернативный канал экспорта использует Саудовская Аравия, нефтепровод "Восток-Запад" которой был поврежден в результате атаки БПЛА.

Средний объем перевалки с момента начала конфликта между США и Ираном составляет 3,7 млн б/с против порядка 160 тысяч б/с в 2025 году. По неофициальным данным, предназначенные для этого мощности портов Эль-Фуджайра (ОАЭ) и Сохар (Оман) используются полностью или почти полностью.

В связи с этим экспорт может все сильнее смещаться в сторону альтернативных локаций для перевалки, однако увеличение расстояний и дополнительные требования к обработке грузов могут снизить эффективность судов. В таком случае наращивание поставок потребует несоразмерного увеличения тоннажа супертанкеров (VLCC), пишет Kpler.

По данным аналитической Windward, стоимость фрахта нефтяного супертанкера для загрузки в Персидском заливе и прохода через Ормузский пролив в этом месяце также обновила рекорд, превысив $1 млн в сутки. В пересчете на баррель показатель составляет $26, или около четверти текущей рыночной цены нефти. Обычно доля этих расходов составляет 1-3%.

С момента атаки на нефтепровод "Восток-Запад" из Ормузского пролива вышли 12 супертанкеров с 24 млн баррелей нефти из порта Рас-Таннура - главного погрузочного терминала Саудовской Аравии в Персидском заливе.

На фоне атак хуситов суда под флагом королевства стали избегать контролируемый теми Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аденским заливом. По данным Windward, более 12 саудовских судов пошли в обход мыса Доброй Надежды в ЮАР, что увеличило стоимость каждого рейса на $1 млн.