ФАС предложила учесть в тарифах на электричество расходы на безопасность

Речь идет о расходах электросетевых компаний, понесенных в 2022-2025 годах

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ФАС опубликовала проект приказа об уточнении перечня неподконтрольных расходов электросетевых компаний. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, в перечень предлагается включить расходы на безопасность объектов электросетевого хозяйства и персонала, а также расходов на восстановление объектов после повреждений в результате актов незаконного вмешательства. При этом в необходимую валовую выручку (НВВ - объем средств, необходимый регулируемой компании для покрытия всех расходов) будут включены и фактически понесенные расходы в 2022-2025 годах, которые могут быть распределены на три долгосрочных периода регулирования.

Тема введения надбавки на безопасность также поднималась на прошедшей в середине сентября конференции производителей энергии. В презентации члена правления РСПП Владимира Рашевского прозвучала идея включения в цену конкурентного отбора мощности надбавки на защиту от БПЛА.

Весной 2026 года замминистра энергетики Евгений Грабчак на совещании в Совете Федерации приводил данные о том, что порядка 8,5 ГВт энергомощностей было повреждено или выведено из строя в осенне-зимний период (ОЗП) 2025-2026 годов из-за внешнего воздействия. "У нас за предыдущий ОЗП (2025-2026 годы - ИФ) порядка 2 тысяч таких воздействий было. Это в два раза больше, чем за ОЗП 2024-2025 годов", - говорил тогда Грабчак.

Кроме затрат на безопасность проект приказа ФАС также предполагает учет расходов электросетевых компаний на формирование резервов по сомнительным долгам и на списание безнадежной задолженности, устанавливает возможность учета прибыли на капитальные вложения при расчете НВВ и собственных средств на финансирование инвестпрограммы, уточняет порядок определения нормы доходности инвестированного капитала.

Еще одним важным уточнением является учет в НВВ электросетевой компании расходов на содержание систем накопления энергии.