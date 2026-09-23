Рубль утром опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти. Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка экспортеров к очередному налоговому периоду. В следующий понедельник, 28 сентября, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,625 руб. (+2,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,59 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"В течение прошлой недели курс рубля не демонстрировал выраженной тенденции к росту или снижению, несмотря на локальные ценовые пики на нефтяном рынке. Возможно, эффекты от высоких цен на нефть проявятся более выраженно на этой неделе в условиях подготовки к налоговому периоду и увеличения экспортной выручки, поступающей на внутренний валютный рынок. При этом временные факторы (потоки капитала, спрос на импорт) могут повышать волатильность, эпизодически корректируя конъюнктурный тренд к укреплению рубля. На этой неделе валютный курс может формироваться в диапазоне 83-85 руб./$1 и 12,3-12,7 руб./юань с тенденцией к укреплению национальной валюты", - отмечает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Цены на нефть продолжают снижаться в среду благодаря надеждам на увеличение поставок из региона Персидского залива.

Накануне стало известно, что Саудовская Аравия восстановила работу ключевого нефтепровода "Восток - Запад", позволяющего ей перенаправлять часть нефти на экспорт через Красное море в условиях нарушения поставок через Ормузский пролив.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:06 по Москве составляет $98,3 за баррель, что на 0,93% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,41%, до $89,23 за баррель.

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который будет опубликован в 17:30 по московскому времени. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь на среду, показали увеличение резервов нефти в стране на прошлой неделе на 1,786 млн баррелей.