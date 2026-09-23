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Правительство поддержало законопроект об освобождении от НДС для ИП в сфере кино

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ подготовило положительный проект отзыва на законопроект о введении понятия "индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в сфере кинематографии", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с соответствующим документом.

"Правительство поддерживает законопроект", - сказал собеседник агентства.

Законопроект предлагает дополнить подпункт 21 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ. Предлагается также предусмотреть для ИП в сфере кинематографии освобождение от налога на добавленную стоимость посредством распространения на них действия указанной статьи Налогового кодекса РФ, устанавливающей, что операции по реализации в РФ работ (услуг) по производству кинопродукции, выполняемых (оказываемых) организациями кинематографии, и прав на использование (включая прокат и показ) кинопродукции, получившей удостоверение национального фильма, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость.

Автором инициативы стал депутат Госдумы восьмого созыва Станислав Наумов. Согласно пояснительной записке к законопроекту, он направлен на обеспечение условий для развития российской кинематографии и повышение ее конкурентоспособности, а реализация его положений позволит снизить себестоимость кинопродукции, имеющей удостоверение национального фильма.

При реализации закона возможно возникновение расходов соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, отмечается в документе.

Правительство РФ
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