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АБР повысил прогноз роста ВВП развивающихся стран Азии в 2026 году до 5%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Азиатский банк развития (АБР) немного улучшил прогноз повышения ВВП развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на 2026 год - до 5% с ожидавшихся в июле 4,9%.

Прогноз роста ВВП на 2027 год сохранен на уровне 5,1%, говорится в докладе организации.

В 2025 году экономика региона увеличилась на 5,5%.

"Экономика сохраняет устойчивость, но риски растут, - заявил президент АБР Масато Канда. - Усиление Эль-Ниньо (природного феномена, сильно влияющего на климат в ряде регионов мира - ИФ) ведет к сокращению урожаев и выработки электроэнергии на ГЭС, подталкивая вверх цены на продовольствие и энергоресурсы и сильнее всего ударяя по наиболее уязвимым слоям населения".

"Затяжной энергетический кризис и возобновившиеся риски на финансовых рынках делают еще более важными подготовку правительств к этим угрозам и защиту тех, кто наиболее подвержен их воздействию", - отметил Канда.

Крупные инвестиции, государственные стимулы и уверенное повышение экспорта технологий, обусловленное развитием ИИ, поддерживают рост, несмотря на подъем цен на продовольствие и энергоносители в условиях геополитической напряженности и усиление Эль-Ниньо, говорится в докладе АБР.

Организация понизила прогноз инфляции в развивающихся странах АТР на 2026 год до 4,2% с ожидавшихся в июле 4,3%, но повысила прогноз на 2027 год до 3,5% с 3,4%.

Прогнозы роста ВВП Китая на 2026 и 2027 годы оставлены на уровне 4,6% и 4,5% соответственно. Прогноз экономического роста Индии на текущий год повышен до 7% с 6,6%, на следующий - понижен до 7,1% с 7,3%.

Эксперты организации по-прежнему ждут повышения ВВП Индонезии на 5,2% как в 2026 году, так и в 2027 году.

АБР был создан в 1966 году. Его акционерами являются 69 стран и территорий. К развивающимся экономикам Азии банк относит 46 из них.

Азиатский банк развития
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