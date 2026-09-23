ОЭСР повысила прогноз роста мирового ВВП в этом году до 2,9% и понизила на 2027 год до 3%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает роста мировой экономики на 2,9% в 2026 году и на 3% в 2027 году, свидетельствует ее обновленный прогноз.

В июне ожидалось повышение глобального ВВП на 2,8% в текущем и на 3,1% в следующем году.

По итогам 2025 года мировой рост составил 3,4%.

"В первой половине 2026 года глобальный рост замедлился, но оставался устойчивым во многих странах, несмотря на негативные последствия конфликта на Ближнем Востоке. Значительные запасы нефти, дополнительные поставки из стран за пределами Персидского залива и специальные меры государственной поддержки помогли смягчить влияние конфликта на мировую экономику. Сохраняющаяся высокая активность в сфере искусственного интеллекта также поддерживала инвестиции, производство и торговлю", - говорится в отчете ОЭСР.

Глобальные экономические перспективы во многом зависят от того, удастся ли достичь устойчивого урегулирования ближневосточного конфликта, отмечают в организации.

"В последнее время цены на энергоносители вновь выросли на фоне усиления перебоев с добычей и экспортом в странах Персидского залива. Высокая маржа нефтепереработки, обусловленная производственными ограничениями, создает дополнительное повышательное давление на потребительские цены и издержки бизнеса. Цены на некоторые сельскохозяйственные товары также заметно увеличились в последние месяцы отчасти из-за влияния экстремальных погодных условий", - говорится в отчете.

Эксперты ОЭСР также подчеркивают негативные последствия продолжающихся изменений торговой политики, касающихся как пошлин, так и экспортных ограничений.

Долгосрочные процентные ставки во многих странах достигли максимальных уровней за 15 лет и более на фоне растущих опасений по поводу бюджетных рисков, а также масштабных заимствований ИИ-компаний на долговом рынке, отмечается в отчете. При этом эксперты организации считают, что финансовые условия в целом остаются благоприятными.

"Увеличение ценового давления, замедление темпов повышения реальных доходов и подъем процентных ставок будут сдерживать импульс к росту во многих странах в краткосрочной перспективе, однако высокая активность в сфере ИИ и ожидаемое снижение цен на энергоносители в следующем году приведут к усилению экономической активности", - говорится в отчете.

Согласно прогнозу ОЭСР, темпы роста потребительских цен в странах G20 составят 4,1% в 2026 году и замедлятся до 3,6% в 2027 году на фоне снижения стоимости энергоносителей и ужесточения денежно-кредитной политики. В июне ожидалось, что инфляция составит 4% в этом и 3,1% в следующем году.

ОЭСР повысила прогноз увеличения ВВП США на текущий год до 2,2% с ожидавшихся ранее 2%, на следующий – до 2,1% с 1,8%. Прогноз роста экономики еврозоны на 2026 год улучшен до 1% с 0,8%, на 2027 год – ухудшен до 1% с 1,2%.

Эксперты организации сохранили прогноз подъема ВВП Китая на этот год на уровне 4,5% и понизили прогноз на следующий год до 4,2% с 4,3%.

Инфляция в США в 2026 году составит 3,6%, в 2027 году – 2,6%, в еврозоне – соответственно 3% и 2,9%, в Китае – 1,4% и 1,9%, прогнозирует ОЭСР.