Саудовская Аравия в июле увеличила добычу нефти на 14,2% м/м, экспорт - на 3,3%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в июле нарастила добычу нефти на 14,2% относительно предыдущего месяца, экспорт - на 3,3%, сообщается на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 4,125 млн баррелей в сутки по сравнению с 3,993 млн б/с в июне. Относительно июля 2025 года он рухнул на 31,2%.

Добыча нефти Саудовской Аравии в позапрошлом месяце выросла до 8,135 млн б/с против 7,122 млн б/с в июне. Между тем в годовом выражении было зафиксировано сокращение на 11,6%.

Производство нефти в Венесуэле в июле повысилось на 1,1% м/м - до 1,2 млн б/с. Относительно того же месяца прошлого года показатель вырос на 10,7%. Страна экспортировала в позапрошлом месяце 855 тыс. б/с по сравнению с 863 млн б/с в июне, годом ранее поставок за рубеж не было.

Согласно предварительным оценкам JODI, США в июле увеличили добычу нефти на 0,2% - до 13,817 млн б/с по сравнению с пересмотренными 13,792 млн б/с в предыдущий месяц. За год показатель увеличился на 1,3% (с 13,642 млн б/с).

Экспорт американской нефти, по предварительным расчетам организации, в позапрошлом месяце составлял 3,521 млн б/с по сравнению с 4,735 млн б/с в июне (падение на 25,6%) и 3,52 млн б/с в июле 2025 года.