В октябре запустят пилот по исключению из базы мошенников ЦБ тех, кто вернул деньги жертвам

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Банк России и Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") доработают сервис возврата похищенных средств "Добрая воля", что позволит исключать реквизиты людей, вернувших жертвам их средства, из базы данных мошенников ЦБ, заявил замгендиректора НСПК Максим Крукелис на Международном банковском форуме.

База данных ЦБ формируется на основе данных банков и других лиц, туда также могут поступать сведения от МВД. Если клиент сообщил об обмане, то данные о получателе средств (например, номер счета или другие реквизиты) попадут в базу ЦБ. Банки вправе приостанавливать доступ к онлайн-банку для лиц, чьи реквизиты находятся в базе. Если данные поступили в базу от МВД, приостановка использования электронного средства платежа обязательна.

"Совместно с банками, Банком России сейчас работаем над его (сервиса "Добрая воля" - ИФ) доработкой. В каком контексте? Есть отдельная процедура возврата, то есть просто идет возврат денежных средств, а дальше должно быть, наверное, все-таки для клиента, который попал в фиды (feed, файл с данными - ИФ) ФинЦЕРТа (Центр взаимодействия и реагирования департамента информационной безопасности ЦБ, специальное структурное подразделение Банка России), стадия его исключения из этого фида, поскольку деньги возвращены", - сказал Крукелис.

"Сейчас мы вместе с коллегами из Банка России делаем определенного рода доработки и интеграцию, чтобы с одной стороны банки, пользующиеся этим сервисом, могли указать определенные идентификаторы вот этих записей. И в случае успешного проведения процедуры возврата, эта информация поступала в Банк России, и дальше уже Банк отрабатывает с участниками, чтобы они своевременно после процедуры возврата исключали человека из фидов. Мы все доработки завершили, пилот планируем запускать с октября этого года", - добавил он.

По его словам, сервисом "Добрая воля" пользуется около 80 банков, и за восемь месяцев 2026 года с помощью него удалось вернуть пострадавшим около 370 млн рублей, что 2,7 раза больше всей суммы, возвращенной по итогам 2025 года (135 млн рублей).

Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров сказал, что к сервису "Добрая воля" должны быть подключены все банки, и они должны возвращать пострадавшим всю сумму похищенных средств.

"Если вот этот эксперимент, который мы проводили, по факту он признан успешным, то есть, наверное, целесообразно посмотреть в сторону изменения правил, порядка, для того чтобы все банки могли использовать данный механизм, потому что это быстро, это удобно (...) Используя сервис "Доброй воли", Банк России фактически автоматически будет осуществлять вывод человека из базы, если он там есть. То есть не нужно будет проводить дополнительную процедуру верификации", - сказал он журналистам в кулуарах форума.

Сейчас решение о подключении к сервису "Добрая воля" банки принимают на свое усмотрение. Банк, вернувший средства, получает вознаграждение размере 5% от суммы транзакции, но не более 5 тысяч рублей за одну операцию.

"Сейчас часть денежных средств достается одному из банков, который инициировал процедуру. Вот мы сейчас с коллегами прорабатываем механизм о том, чтобы вся сумма, которая была похищена у человека, возвращалась полностью. Поэтому мы в рабочем диалоге находимся с НСПК, надеемся, что нам удастся выработать единый подход, потому что, например, жертве непонятно, почему украденная сумма была одна, а вернулась за исключением какой-то комиссии?", - сказал директор департамента информационной безопасности ЦБ.

Сервис "Добрая воля" помогает возвращать средства гражданам, пострадавшим от действий мошенников. Если банк-получатель вовремя останавливает подозрительную операцию и предотвращает вывод похищенных денег, он может через платформу направить средства обратно пострадавшему. Банк, вернувший деньги, получает вознаграждение в размере 5% от суммы транзакции, но не более 5 тыс. рублей за одну операцию. Выплата будет осуществляться банком-отправителем, которому возвращены средства.

Национальная система платежных карт была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Единственным акционером НСПК является Банк России.

Международный банковский форум организован Ассоциацией банков России.