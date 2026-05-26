Мошенники в 2025 г. вывели около 300 млрд руб. похищенных средств через криптовалюту

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Мошенники в прошлом году вывели 295 млрд рублей похищенных денежных средств с использованием криптовалют, говорится в материалах презентации зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

"Мы здесь привели несколько цифр, базирующихся на аналитике экспертов Сбера, около 300 миллиардов рублей или около 4 миллиардов долларов похищенных денежных средств в настоящее время тем или иным способом выводится с использованием криптовалют, с использованием криптообменников", - сказал Кузнецов в ходе Международного форума по безопасности.

"Есть украденные наличные деньги, их можно совершенно свободно принести на, скажем так, какие-то криптобиржи, ну, не на криптобиржу, на криптообменник. Их на самом деле и офлайн, и онлайн, и в даркнете на территории России около 900, то есть чуть меньше тысячи таких центров, которые принимают криптовалюту. И они совершенно спокойно превращают её, соответственно, в цифровые деньги, переводят её в разные стороны. И соответственно, мы видим такой мощный инструмент, мощный поток вывода денежных средств", - добавил он.

По его словам, когда киберпреступники атакуют юрлиц, крупнейшие компании, они блокируют их работу с помощью вирусов и требуют выкуп, который, как правило, тоже получают через криптовалюту.

"У нас буквально недавно, несколько дней назад, в первом чтении был принят соответствующий закон о цифровой валюте и цифровых правах. Мы надеемся, что в очень короткое время этот закон будет двигаться и во втором, и в третьем чтении. Он позволит первое, такое вот, основа - как регулировать это направление, нам представляется очень важным", - сказал зампред правления Сбербанка.

Законопроект, который устанавливает правовую основу для обращения в РФ цифровых валют (криптовалют), был принят Госдумой в первом чтении 21 апреля. Согласно документу, с 1 июля 2026 года граждане и компании смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников - обменники из реестра ЦБ, брокеров и доверительных управляющих.

Ожидается, что квалифицированные инвесторы смогут приобретать криптоактивы без ограничений, кроме анонимных, а для неквалифицированных инвесторов покупка будет разрешена в пределах 300 тыс. рублей в год через одного посредника. Рассчитываться криптовалютой внутри страны по-прежнему будет запрещено.