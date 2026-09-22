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Иран готов открыть Ормузский пролив за неделю после первых шагов США к деэскалации

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Иран готов открыть Ормузский пролив в течение семи дней, если США предпримут первые шаги для ослабления военного давления, передает японское агентство Kyodo News со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

Соответствующая информация передана Вашингтону через посредников, сказал он.

Тегеран в своем послании призвал возобновить переговоры с целью постоянного прекращения конфликта двух стран.

Нефть на этом фоне развернулась в минус. Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 12:52 по московскому. времени составляет $98,51 за баррель, что на $1,83 (1,82%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $2,58 (2,69%), до $93,2 за баррель. Более активно торгуемые фьючерсы на ноябрь теряют в цене $2,36 (2,55%), до $90,01 за баррель.

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Хроника 28 февраля – 22 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Ормузский пролив США
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