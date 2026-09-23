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ЦБ РФ обсуждает обмен данными о дропах с Белоруссией и Казахстаном

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Банк России обсуждает с Белоруссией и Казахстаном обмен данными о дропах первого уровня, заявил журналистам директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров.

Дроп - это клиент банка, который предоставляет мошенникам свою карту или банковский счет для "отмывания" похищенных денег либо обналичивает их самостоятельно. Как правило, они получают за это вознаграждение, однако в ряде случаев могут быть введены в заблуждение и не знать, что стали соучастниками мошеннической схемы. В схеме может участвовать несколько дропов, которые переводят средства между счетами, первого участника цепочки называют дропом первого уровня.

"Изучаем возможности создания правовых механизмов, которые позволят сначала упорядочить информационный обмен. Планируется, что такой инфообмен будет как бы налажен. Мы активно ведём сейчас дискуссии с коллегами из Беларуси, с коллегами из Казахстана, то есть эта информация точно будет полезной. Но здесь чётко нужно понимать, что целесообразно такую информацию получать исключительно на дропах первого уровня", - сказал Уваров в кулуарах Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России.

"Единообразно определились, что эта инициатива с точки зрения возможного обмена должна осуществляться в двустороннем порядке. То есть, например, рассылать информацию на всех участников там четырёхстороннего, пятистороннего обмена, наверное, нецелесообразно. Поэтому пошли в двусторонний формат", - добавил он.

ЦБ в прошлом году сообщал о планах разработки централизованной платформы по доведению до всех российских кредитных организаций информации о подозрительных операциях физических лиц (платформы "Антидроп"). Предполагается, что она позволит сохранить тренд на снижение объемов подозрительных операций, не допустить миграции дропов из банка в банк и исключить дробление их операций на небольшие суммы одновременно в нескольких банках для обхода антиотмывочных процедур. Ожидается, что платформа заработает во второй половине 2027 года.

ЦБ РФ Вадим Уваров Казахстан Белоруссия
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