Росфинмониторинг призвал бороться скорее с организаторами дроп-схем, а не с дропперами

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Подход в борьбе с дропперством необходимо пересмотреть, работать по организаторам незаконных схем, а не по дропам, считает директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

"Проблема дропов стала международной. Самое печальное, что в сеть дропов попадает очень много молодежи, детей. Мы фиксируем случаи, когда школьники, имея карточки, уже становятся дропами. Это очень печально. И во многих странах ввели уголовную ответственность, но это, наверное, не решение. Мы должны пересмотреть наш подход, работать не по дропам, а по дроповодам и заказчикам", - сказал Чиханчин на пленарной сессии Международного форума надзорных органов и частного сектора, прошедшей в Петербурге в среду.

Дроппер (дроп) - это клиент банка, который предоставляет мошенникам свою карту или банковский счет для "отмывания" похищенных денег либо обналичивает их самостоятельно. Как дропперы получают за это вознаграждение, однако в ряде случаев они могут быть введены в заблуждение и не знать, что стали соучастниками мошеннической схемы.

Как сообщалось, Банк России в 2025 году приступил к разработке централизованной платформы по доведению до всех кредитных организаций информации о подозрительных операциях физических лиц (платформы "Антидроп"). Предполагается, что она позволит сохранить тренд на снижение объемов подозрительных операций, не допустить миграции дропов из банка в банк и исключить дробление их операций на небольшие суммы одновременно в нескольких банках для обхода антиотмывочных процедур. Ожидается, что платформа заработает во второй половине 2027 года.

Росфинмониторинг Юрий Чиханчин
