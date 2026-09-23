Fitch повысило прогноз цены Brent в 2027 году до $70 за баррель

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Fitch Ratings повысило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2027 году до $70 за баррель с ожидавшихся ранее $65 за баррель, для марки WTI - до $65 за баррель с $60 за баррель, сообщило агентство.

Прогноз цены Brent на 2026 год аналитики агентства сохранили на уровне $87 за баррель, поскольку динамика цен с начала года соответствовала их нашим ожиданиям.

В середине июня нефть резко подешевела, приблизившись к отметке $70 за баррель, после того как США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение войны. К концу июня объемы поставок через Ормузский пролив восстановились до 75% от довоенного уровня. Однако возобновление боевых действий и остановка работы саудовского трубопровода "Восток-Запад" (альтернативного маршрута в обход Ормузского пролива) привели к росту цены Brent: в сентябре (по состоянию на текущий момент) они в среднем составляют около $100 за баррель.

"Мы ожидаем снижения цен после возобновления прокачки нефти по трубопроводу "Восток-Запад"", - отмечают аналитики агентства.

Объемы поставок нефти через Ормузский пролив и по альтернативным трубопроводам достигли уровней, близких к довоенным, как прогнозировало Fitch.

"Мы по-прежнему ожидаем, что в четвертом квартале 2026 года на мировом рынке нефти возникнет избыток предложения, что окажет давление на цены. Тем не менее мы незначительно повысили прогноз для Brent на 2027 год с учетом премии за геополитический риск. Это решение отражает неопределенность относительно сроков урегулирования конфликта (наш новый прогноз предполагает, что это произойдет в первом квартале 2027 года) и риск дальнейшей эскалации, которая, вероятно, будет носить ограниченный характер", - сообщается в обзоре.

Аналитики полагают, что в 2027 году на мировом рынке нефти будет наблюдаться значительный избыток предложения - вне зависимости от того, будет ли заключено мирное соглашение. Его подписание лишь усугубит этот профицит. По прогнозам Fitch, добыча нефти за пределами Ближнего Востока увеличится на 1,5 млн баррелей в сутки в 2026 году и еще на 1 млн баррелей в сутки в 2027 году. Основными драйверами роста станут США, Канада, Бразилия, Аргентина и Гайана. Вероятно, ОПЕК+ и ОАЭ увеличат добычу сверх ранее установленных квот, чтобы компенсировать потери, вызванные военным конфликтом.

"Сокращение спроса примерно на 5 млн б/с во втором квартале 2026 года способствовало балансировке рынка, как мы и ожидали, - сообщается в отчете. - На долю Азии пришлось почти две трети этого снижения. Наиболее значительное падение было зафиксировано в Китае - на 1,5 млн б/с. Мы ожидаем постепенного восстановления мирового спроса в конце 2026 года".

Объем мировых запасов нефти в августе снизился до 7,8 млрд баррелей в августе с пикового значения в 8,2 млрд баррелей, зафиксированного в начале 2026 года. Ожидается, что они сохранятся на комфортном уровне около 7,8 млрд баррелей, что в целом соответствует среднему показателю за 2021-2024 годы.

Прогноз для Brent на 2027 год характеризуется высокой степенью неопределенности. Геополитическая нестабильность может привести к тому, что средняя цена составит $85 за баррель.

"В то же время быстрое восстановление предложения может опустить стоимость нефти до $55 за баррель, если в первом квартале 2027 года будет достигнуто устойчивое мирное соглашение, а премия за геополитический риск резко снизится", - полагают аналитики агентства.