Минфин предложил обязать ПИФы платить налог на прибыль в 15% с пассивного дохода

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ в целях дестимулирования налоговой оптимизации через фонды предлагает установить для ПИФов обязанность по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Такое предложение содержится в бюджетном пакете законопроектов на предстоящую трехлетку, который Минфин внес в правительство.

Министерство отмечает, что при налогообложении пайщиков уплаченный налог на прибыль ПИФа будет зачитываться.

"Сейчас ПИФ не платит налог на прибыль, а налогообложение возникает в момент выплаты доходов пайщикам, что может откладываться на долгий срок. Это создает предпосылки для налоговой оптимизации путем структурирования владения различного рода активами с использованием ПИФов", - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, Минфин предлагает повысить ставку налога на прибыль с дивидендов, уплачиваемых в пользу нерезидентов на счета "С" до 35%.