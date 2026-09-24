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ЦБ готов предоставить банкам льготы по кредитам на защиту объектов критической инфраструктуры

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ готов применять льготное регулирование по кредитам банков на защиту объектов критической инфраструктуры, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Сейчас многие ваши заёмщики хотят инвестировать в защиту своих объектов инфраструктуры, критических объектов инфраструктуры, обращаются за кредитами, и мы здесь также с точки зрения регулирования готовы пойти навстречу. Мы готовы применять пониженные риск-веса, не применять макронадбавки по такого рода кредитам", - сообщила Набиуллина на Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

"Мне кажется, это в интересах всех – помочь экономике и снизить долгосрочные риски для банков. Помощь в такого рода кредитах, в финансировании защиты объектов критической инфраструктуры – это очень важно", - добавила глава ЦБ.

Она отметила, что банки реструктурируют кредиты селлеров, пострадавших от атак на логистическую инфраструктуру маркетплейсов, однако и здесь есть определенные сложности.

"Спрос на реструктуризацию в последнее время вырос. Мы видим спрос на реструктуризацию со стороны селлеров. Мы ориентировали все наши банки идти навстречу, реструктурировать кредиты. Но видим некоторые, кстати, сложности. Они могут показаться техническими, но поверьте, для каждого заёмщика, кто оказался в этой ситуации, это не технические сложности. Что я имею в виду? Я имею в виду документы, которые должны заёмщики представить, подтверждающие то, что они пострадали от такого рода атак", - отметила Набиуллина.

По ее мнению, "здесь должен быть прямой диалог банков с маркетплейсами". Набиуллина отметила, что Ассоциация банков России могла бы взять координирующую роль в вопросе подготовки стандартных требований банков, чтобы процесс рассмотрения заявок и одобрения реструктуризаций шел бы как можно быстрее.

ЦБ РФ Банк России Эльвира Набиуллина
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