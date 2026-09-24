Минфин предложил ввести налог для золотодобытчиков в 20% от сверхдоходов-2025

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минфин предлагает ввести налог для отдельных компаний горно-металлургического комплекса в размере 30% от дополнительного дохода, полученного в 2025 году вследствие роста мировых цен на их продукцию к уровню базового 2024 года, сообщила пресс-служба ведомства.

Для золотодобытчиков ставка налога составит 20%.

"Законопроектом предусмотрена донастройка налогообложения природной ренты. В секторе горно-металлургического комплекса предлагается ввести налог для отдельных добывающих организаций в размере 30% от дополнительного дохода, полученного вследствие роста мировых цен в рублевом эквиваленте на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2024 года (по золоту - 20%). По определенным видам продукции рентных отраслей (драгоценные и цветные металлы, удобрения и др.) в 2025 году наблюдался резкий рост мировых цен, за счет чего компании получили дополнительный рентный доход", - говорится в комментариях к бюджетному пакету.