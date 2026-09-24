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Глава ЦБ заверила, что финансовая устойчивость банков находится под контролем

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Финансовая устойчивость российских банков находится под контролем, несмотря на небольшое ухудшение качества кредитного портфеля, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на XXIII Международном банковском форуме.

По ее оценке, доля проблемных кредитов выросла на 0,6 процентного пункта и сейчас составляет чуть меньше 12%.

"Это не фронтальное ухудшение. У каждого свой портфель, у каждого есть свои проблемы. (...) И что самое важное: эти проблемные кредиты достаточно покрыты резервами, достаточно покрыты качественными залогами. То есть финансовая устойчивость банков находится абсолютно под контролем, и никаких рисков такое определенное небольшое ухудшение качества кредитного портфеля не создает", - заявила Набиуллина.

Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
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