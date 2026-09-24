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Регионы смогут перенести срок возврата бюджетных кредитов с 2027-29 гг. за пределы 2030 г.

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Субъекты РФ могут получить еще одну отсрочку по возврату бюджетных кредитов, выплаты предлагается перенести с 2027-2029 годов за пределы 2030 года. Такая мера содержится в бюджетном пакете законопроектов на предстоящую трехлетку, говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

Эта позволит регионам перераспределить 300 млрд рублей бюджетных ресурсов для решения приоритетных задач, полагает Минфин.

Ранее по поручению президента было принято аналогичное решение о переносе возврата части бюджетных кредитов, запланированного на 2026 год, на 2030 год, что дало регионам дополнительные 100 млрд рублей.

Минфин
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