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Акции производителей цветмета и золота подешевели на предложении о налоге на их сверхдоходы

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Акции производителей цветных металлов, удобрений, а также золотодобытчиков снизились на торгах 24 сентября на новостях о предложении Минфина ввести налог на сверхдоходы для этих отраслей.

В частности, ценные бумаги ГМК "Норильский никель" на "Московской бирже" в моменте теряли 4,4% (опустившись в цене до 121,92 рубля за штуку), акции "ФосАгро" снижались на 4,5% (до 4984 рубля за штуку), "Селигдара" - 4,4% (до 35,2 рубля), "Бурятзолото" - 2,3% (до 1260 рублей), ПАО "Полюс" - 1,9% (до 1927 рублей), "Русала" - 1,5% (до 24,5 рубля).

Минфин предлагает ввести налог для отдельных компаний горно-металлургического комплекса в размере 30% от дополнительного дохода, полученного в 2025 году вследствие роста мировых цен на их продукцию к уровню базового 2024 года, сообщила пресс-служба ведомства. Для золотодобытчиков ставка налога составит 20%.

"Законопроектом предусмотрена донастройка налогообложения природной ренты. В секторе горно-металлургического комплекса предлагается ввести налог для отдельных добывающих организаций в размере 30% от дополнительного дохода, полученного вследствие роста мировых цен в рублевом эквиваленте на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2024 года (по золоту - 20%). По определенным видам продукции рентных отраслей (драгоценные и цветные металлы, удобрения и др.) в 2025 году наблюдался резкий рост мировых цен, за счет чего компании получили дополнительный рентный доход", - говорится в комментариях к бюджетному пакету законопроектов.

Норильский никель Минфин Полюс Русал ФосАгро Бурятзолото Селигдар
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