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ВТБ отложил допэмиссию для сделки с Wildberries-Russ, но она состоится

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сроки допэмиссии ВТБ для сделки с группой Wildberries-Russ (РВБ) сдвинулись, но она состоится, заявил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах XXIII Международного банковского форума.

"Да, она (допэмиссия - ИФ) перенеслась, но она будет", - сказал Костин, отвечая на вопрос, перенеслось ли SPO на октябрь.

ВТБ и группа РВБ в мае объявили о стратегическом партнерстве. Первый шаг - покупка ВТБ 5%-й доли в дочернем банке РВБ с потенциальной возможностью увеличения владения. Для сделки ВТБ привлечет финансирование на рынке через SPO. Банк по открытой подписке может разместить до 6,292 млрд акций по цене 87 рублей за бумагу. Цена размещения была утверждена годовым собранием акционеров в конце июня. Объем привлечения оценивается в 300-400 млрд рублей, ближе к нижней границе диапазона, говорил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. Изначально допэмиссия планировалась на август, но сроки сделки сдвинулись на сентябрь.

Wildberries Андрей Костин ВТБ РВБ Wildberries-Russ
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