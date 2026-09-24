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Нефть перешла к росту, цена Brent поднималась выше $106 за баррель

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к уверенному росту на торгах в четверг в связи с усиливающимися ожиданиями дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Трейдеры оценивают опубликованное агентством Fars заявление военного советника верховного лидера Ирана о том, что Тегеран может расширить боевые действия на Индийский океан в случае новых атак США или Израиля.

"Война уже распространилась из Персидского залива и Ормузского пролива на Красное море, и на следующем этапе она может расшириться еще больше, охватив Индийский океан или другие регионы", - сказал Яхья Рахим Сафави, который также является высокопоставленным представителем Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 13:30 по Москве составляет $104,78 за баррель, что на $1,7 (1,65%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,14 (1,24%), до $93,3 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $106,5 за баррель, WTI - до $94,69 за баррель.

Сообщение Fars ослабило оптимизм трейдеров в отношении возможности продвижения США и Ирана к урегулированию конфликта.

Президент Ирана Масуд Пезешкиана заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН накануне, что его страна готова к диалогу с США по спорным вопросам, но не намерена терпеть попытки силового давления. Он предупредил, что Иран не допустит свободного движения судов через Ормузский пролив, пока санкции США в отношении страны, а также блокада ее портов сохраняются.

В центре внимания рынка также остается вопрос о возможном ограничении экспорта дизельного топлива Штатами. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что поручил своей администрации рассмотреть вопрос о запрете или ограничении экспорта дизеля, и соответствующее решение будет принято в ближайшем времени.

На этом фоне цены на дизельное топливо в Европе в четверг держатся около рекордных максимумов.

Brent WTI
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