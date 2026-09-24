FESCO переориентировала контейнерные отправки из Анкары с Новороссийска на Петербург

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") переориентировала интермодальные контейнерные перевозки из Анкары с Новороссийска на Санкт-Петербург, сообщила группа.

"Обновленный сквозной маршрут включает регулярные ж/д отправки из турецкой столицы до порта Гебзе с последующей доставкой морскими сервисами FESCO в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

Первая партия грузов объемом 40 TEU была отправлена из Анкары 19 сентября. После прибытия в Гебзе контейнеры были погружены на судно группы, следующее в Санкт-Петербург. Расчетное время всей перевозки составляет порядка 20 дней.

Отмечается, что интермодальный маршрут работает также в обратном направлении для перевозки российской экспортной продукции в центральные районы Турции.

"Мы адаптировали логистическую схему перевозок из Анкары, сохранив железнодорожное плечо до Гебзе и изменив порт назначения в России, чтобы обеспечивать нашим клиентам стабильные поставки из Центральной Турции", - отметил заместитель генерального директора по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит Владивостокский морской торговый порт, интермодальный оператор "ФЕСКО интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке и Калининграде. В ее распоряжении находится парк контейнеров порядка 200 тыс. TEU, почти 15 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В 2023 году контрольный пакет акций (92,5%) ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы) указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".