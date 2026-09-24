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Международные резервы России с 11 по 18 сентября сократились на $10,0 млрд

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 18 сентября составили $748,2 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 11 сентября международные резервы равнялись $758,2 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $10,0 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Банк России МВФ
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