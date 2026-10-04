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Новак заявил, что ведущую роль в преодолении нефтяного кризиса сыграют страны ОПЕК+

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Текущий нефтяной кризис будет преодолен, и ведущую роль в этом сыграют совместные действия стран ОПЕК+, такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания "семерки добровольцев" стран ОПЕК+, а также мониторингового комитета ОПЕК+.

Он отметил, что на комитете была отмечена "достаточно волатильная и напряженная" ситуация на нефтяном рынке, где наблюдается дефицит.

"При этом страны ОПЕК+ выполняют обязательства в полном объеме с учетом действующих ограничений. Комитет также выразил озабоченность атаками на энергетическую инфраструктуру, а также нарушением морских международных перевозок, логистики. И это, в свою очередь, серьезно влияет на неопределенности на нефтяном мировом рынке, на волатильность. Мы договорились о том, что будем предпринимать все необходимые меры для балансировки ситуации на мировых рынках. Договорились продолжать мониторинг, продолжать наши встречи", - сказал Новак.

"Уверен, что текущий кризис, который сегодня мы наблюдаем на мировых нефтяных рынках, он будет преодолён, в том числе ведущую роль будет обеспечивать наши совместные действия", - заметил Новак.

Александр Новак ОПЕК+
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