Хуситы заявили об успешных ударах по двум объектам Saudi Aramco

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Представитель хуситов Яхья Сари объявил в воскресенье, что группировка успешно атаковала ракетами и БПЛА два объекта Saudi Aramco на саудовской территории.

"Цели обеих операций достигнуты", - написал он в заявлении в соцсети X.

Представитель движения пояснил, что один объект расположен в Эр-Рияде, второй - в районе нефтяного месторождения Хурайс.

По словам Сари, "удары пришлись точно в цель и привели к пожарам в обоих случаях".

Он предупредил, что хуситы продолжат удары по военным и нефтяным объектам в Саудовской Аравии.