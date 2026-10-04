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Хуситы заявили об успешных ударах по двум объектам Saudi Aramco

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Представитель хуситов Яхья Сари объявил в воскресенье, что группировка успешно атаковала ракетами и БПЛА два объекта Saudi Aramco на саудовской территории.

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"Цели обеих операций достигнуты", - написал он в заявлении в соцсети X.

Представитель движения пояснил, что один объект расположен в Эр-Рияде, второй - в районе нефтяного месторождения Хурайс.

По словам Сари, "удары пришлись точно в цель и привели к пожарам в обоих случаях".

Он предупредил, что хуситы продолжат удары по военным и нефтяным объектам в Саудовской Аравии.

Йемен Саудовская Аравия Saudi Aramco
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