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На нефтяном объекте в Эр-Рияде вспыхнул пожар

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - На объекте нефтяной промышленности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начался пожар, над местностью поднимается столб черного дым, сообщает в субботу Associated Press.

Агентство не уточняет причины возгорания.

По некоторым данным, горит объект нефтекомпании Saudi Aramco. Однако официальных подтверждений саудовских властей о том, что произошел инцидент, нет.

Между тем, Саудовская Аравия и хуситы с этого лета возобновили обмен ударами. Ранее хуситы не раз атаковали нефтяную инфраструктуру на территории королевства.

Саудовская Аравия Эр-Рияд
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