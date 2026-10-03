На нефтяном объекте в Эр-Рияде вспыхнул пожар

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - На объекте нефтяной промышленности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начался пожар, над местностью поднимается столб черного дым, сообщает в субботу Associated Press.

Агентство не уточняет причины возгорания.

По некоторым данным, горит объект нефтекомпании Saudi Aramco. Однако официальных подтверждений саудовских властей о том, что произошел инцидент, нет.

Между тем, Саудовская Аравия и хуситы с этого лета возобновили обмен ударами. Ранее хуситы не раз атаковали нефтяную инфраструктуру на территории королевства.