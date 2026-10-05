"Русал" сообщил о штатной работе шахты "Черемуховская-Глубокая" после обрушения

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Шахта "Черемуховская-Глубокая" (Свердловская область, АО "Севуралбокситруда", СУБР, входит в "Русал"), где в 3 октября произошло локальное обрушение горных пород, продолжает работу в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Русала".

"Шахта не останавливала работу и сейчас работает", - сказал представитель компании.

Локальное обрушение горной породы на шахте произошло из-за горного удара на горизонте 1040 м, под завалами погиб один человек. В момент обрушения в шахте находились 98 человек, эвакуация не производилась.

Североуральский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности после гибели человека. Прокуратура проводит свою проверку.

СУБР ввел в эксплуатацию завершающую, третью очередь шахты "Черемуховская-Глубокая" в 2019 году. Общий объем инвестиций в строительство шахты превысил 7,9 млрд рублей.

Шахта "Черемуховская-Глубокая" является самой глубокой в России и входит в пятерку самых глубоких шахт мира (с любыми полезными ископаемыми). Запасы бокситов в Черемуховской залежи составляют примерно 30-40% всех запасов Североуральского рудного поля. Руда залегает на больших глубинах.

АО "Севуралбокситруда" занимается добычей бокситов подземным способом с использованием промышленных взрывчатых веществ. Добытые бокситы СУБР отправляет на переработку на Богословский и Уральский алюминиевые заводы, также входящие в "Русал".