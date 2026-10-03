Порода обрушилась на шахте в Свердловской области, один человек погиб

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Обрушение горной породы произошло на шахте "Черемуховская-Глубокая", сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

"На шахте "Черемуховская-Глубокая" вблизи г. Североуральска на горизонте 1040 м. произошло локальное обрушение горной породы. Из-под завала специализированной службой извлечено тело мужчины без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работы временно приостановлены только на участке обрушения породы.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований техники безопасности при производстве горных работ, а также требований охраны труда.