Дело возбуждено после обрушение породы на шахте в Свердловской области

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Североуральский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело о нарушение требований промышленной безопасности после гибели человека из-за обрушения горных пород в шахте, сообщили журналистам в пресс-службе СКР по региону.

"По сообщению об обнаружении тела рабочего после локального обрушения горной породы на шахте вблизи города Североуральска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам, что сотрудники полиции установили личность погибшего.

"Это местный житель Олег Кравчук, 1984 г.р., у которого осталась вдова и ребёнок. Руководством предприятия, где произошла трагедия, в эту трудную минуту его семье будет оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на шахте "Черемуховская-Глубокая" вблизи свердловского Североуральска произошло локальное обрушение горных пород, под завалами погиб один человек. Прокуратура региона проводит проверку.