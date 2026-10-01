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Правительство сохранит налоговые льготы для IT-отрасли

Правительство сохранит налоговые льготы для IT-отрасли
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Правительство намерено сохранить налоговые льготы для IT-компаний, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"В проекте федерального бюджета нет норм, предусматривающих отмену льгот для IT-отрасли. Правительство сохраняет налоговые льготы для IT-компаний в полном объеме", - сказано в сообщении.

Сейчас действуют такие меры поддержки отрасли, как льготная ставка налога на прибыль (5%), пониженный тариф страховых взносов (15%; при превышении предельной базы для исчисления страховых взносов применяется ставка 7,6%). Кроме того, IT-компании освобождаются от НДС при коммерциализации ПО, включенного в реестр отечественного софта.

Как отметили в аппарате вице-премьера, отрасль продолжает динамично развиваться: по итогам 2025 года выручка IT-компаний увеличилась на 14% и составила 13,973 трлн рублей.

НДС правительство Дмитрий Григоренко
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