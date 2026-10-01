Минфин предложил не облагать НДС передачу РФ бизнесом средств защиты от беспилотников

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует простимулировать закупку бизнесом средств защиты от беспилотных атак и их передачу в пользу государства за счет выведения этих товаров и услуг из-под НДС. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту поправок в Налоговый кодекс РФ, внесенному в Госдуму.

"Предлагается комплексный механизм налогового стимулирования расходов на защиту от беспилотных аппаратов (БПА). В части НДС предлагается не признавать объектом налогообложения: передачу товаров (выполнение работ, оказание услуг), передачу имущественных прав на безвозмездной основе Минобороны России, Росгвардии, ФСБ России и МЧС России для целей защиты от БПА; передачу на безвозмездной основе питания гражданам, находящимся в защитных сооружениях, подвалах, иных аналогичных объектах, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или ином законном основании, в целях их защиты от применения (использования) БПА", - сказано в документе.

Одновременно при применении этой льготы предполагается сохранить за налогоплательщиками право на вычет "входного" НДС.

Проект поправок в НК РФ вводит новую норму, позволяющую "не признавать объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость передачу на безвозмездной основе в государственную казну не только недвижимого, но и движимого имущества".