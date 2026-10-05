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Матвиенко призвала федеральные ведомства не допустить разбалансировки бюджетов регионов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Решения центра, требующие финансового участия регионов, должны дополнительно оцениваться с точки зрения их воздействия на местные бюджеты и обеспечиваться средствами федеральных ведомств, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на слушаниях по проекту бюджета.

"В последнее время субъектам Федерации добавили целый ряд серьезных дополнительных полномочий. При этом ни инструментария, ни денег, конечно, пока не дали. Любые решения, принимаемые федеральными ведомствами, которые могут потребовать финансового участия субъектов Федерации, должны обязательно проходить дополнительную оценку их воздействия на региональные бюджеты", - сказала она.

По ее словам, это тема, о которой все чаще говорят регионы.

"Легко продвигать популярные инициативы за чужой счет. Но это серьёзно разбалансирует систему. Мы видим, как Минфин всегда строго оценивает любое предложение на необходимость дополнительных федеральных расходов и стоит горой за федеральный бюджет. И это правильно. Такой же подход важен и по отношению к региональным бюджетам", - отметила она.

Так, например, федеральное министерство просвещения приняло решение об увеличении числа учебных часов в школах и утвердило соответствующий документ - государственный образовательный стандарт среднего общего образования, сказала Матвиенко.

"Намерения самые благие. Но кто за это платит? На кого ложится оплата труда учителей? Правильно - на регионы, мнения которых никто не спросил", - заметила спикер Совета Федерации.

"За каждым таким решением должно сразу стоять дополнительное финансирование, причем, может быть, завести практику - за счет бюджета самого министерства, которое его инициировало. Тогда все встанет на свои места - и финансово-экономическое обоснование будет корректным, и предложения более приближены к реалиям", - подчеркнула она.

Матвиенко попросила министра финансов Антона Силуанова, участвующего в слушаниях, учесть, что раз правительство утвердило соответствующую стратегию, значит должны быть предусмотрены субсидии и дотации регионам на оплату труда учителей.

Валентина Матвиенко Минфин правительство Совет Федерации
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