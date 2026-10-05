АЕБ отметила давление на авторынок макроэкономических факторов и паузы в господдержке

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РоссииФ в IV квартале могут подрасти на фоне ожидаемой очередной плановой индексации утильсбора с начала 2027 года, но макроэкономические факторы и пауза в работе программ господдержки спроса будут оказывать давление на рынок, считают в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.

По подсчетам АЕБ на основе данных регистраций ЭПТС от АО "ППК" (совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС), объем рынка в сентябре составил 126,6 тысячи автомобилей и был примерно равен показателю сентября 2025 года. В январе-сентябре авторынок вырос на 5%, до 968 тысяч штук.

Минпромторг, который оценивает авторынок на основании собственной сегментации, также с использованием данных о регистрациях ЭПТС, ранее приводил, в целом, схожие данные: продажи легковых автомобилей и LCV в сентябре - 122,4 тысячи штук (-6,6% г/г), по итогам I-III кварталов - чуть более 1 млн (+6%).

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев отметил, что в III квартале года рынок "продемонстрировал относительно стабильную динамику, что отражает сохранение спроса, хотя говорить о полноценном устойчивом росте на данный момент не приходится".

"В ближайшие месяцы на динамику рынка будет влиять совокупность факторов. В частности, ожидания, связанные с очередной индексацией утилизационного сбора, могут стимулировать часть покупателей к более оперативному принятию решения о покупке автомобиля. Одновременно с этим приостановка программ льготного автокредитования и лизинга, волатильность валютного курса и сохраняющийся уровень ключевой ставки способны сдерживать спрос со стороны отдельных категорий покупателей", - сказал он.

Ассоциация констатирует, что в сложившихся условиях ситуация на рынке в IV квартале будет во многом зависеть от баланса между стремлением покупателей приобрести автомобиль до пересмотра цен и сохраняющимися ограничениями со стороны доступности финансирования.

Ожидаемое повышение утильсбора с 1 января 2027 года на 10-20% будет плановым - в рамках принятой еще в конце 2024 года ежегодной шкалы индексации.