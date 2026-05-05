АЕБ сообщила о росте продаж новых легковых авто и LCV в РФ в апреле на 10,8% г/г

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в РФ в апреле вырос в годовом выражении на 10,8% до 117 257 шт., сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные АО "ППК" (совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС).

Помесячный рост рынка в апреле, согласно данным АЕБ и расчетам "Интерфакса", таким образом, составил 14,9%.

"Апрель, в целом, выглядит достаточно позитивно: продажи демонстрируют оживление.. Однако говорить о формировании устойчивой тенденции пока не стоит", - цитирует пресс-служба АЕБ главу комитета автопроизводителей ассоциации Алексея Калицева.

Он отмечает, что текущая динамика авторынка во многом обусловлена совокупностью факторов, включая традиционное сезонное весеннее оживление спроса, а также эффект отложенного спроса, сформировавшегося в предыдущие периоды.

"При этом сохраняется ряд сдерживающих факторов, оказывающих влияние на потенциал дальнейшего роста. К ним, в частности, можно отнести сохраняющийся уровень цен, ограниченную покупательскую способность части населения, а также осторожность потребителей при принятии решений о крупных покупках. Тем не менее, мы наблюдаем определенные изменения на рынке, за которыми будем внимательно следить в ближайшие месяцы", - добавил Калицев.

За четыре месяца 2026 г. продажи новых легковых автомобилей и LCV увеличились на 3,4%, до 372 126 шт.