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Сбор зерна в РФ к настоящему времени составил 120 млн тонн

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - РФ к настоящему времени собрала 120 млн тонн зерна, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"Мы собрали уже 120 млн тонн зерновых, где больше 90 млн тонн пшеницы, по пшенице нам осталось 8% уборки", - сказала Лут в пятницу журналистам, отметив, что проблем с обеспечением аграриев горючим нет.

"Сложности с горюче-смазочными материалами мы решаем, вопрос на особом контроле. Здесь особых перебоев не испытываем", - сказала она.

По словам Лут, в настоящее время южные регионы приступили к уборке кукурузы, "которая даст еще объем по зерновым".

"Мы хорошо идем по озимому севу. Почти 6 млн га уже засеяли. И соответственно наш план больше 19 млн га на этот год", - сказала министр.

В 2025 году РФ собрала 141,2 млн тонн зерна, в том числе 91,1 млн тонн пшеницы.


Оксана Лут Минсельхоз РФ
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