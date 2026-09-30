Windfall tax для ГМК будет приносить в бюджет в 2027-2029 гг по 200 млрд руб. ежегодно

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Поступления по налогу на сверхдоходы для горно-металлургических компаний ожидаются на уровне 200 млрд рублей ежегодно, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2027-2029 гг.

Бюджет предполагает введение налога со сверхдоходов в рамках донастройки налогообложения природной ренты в секторе ГМК. Ставка налога составит от 20 до 30% от "повышения доходов вследствие роста мировых цен в рублевом эквиваленте на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2025 года". "Это повысит справедливость распределения доходов от природной ренты между бизнесом и государством", - говорится в документе.