Рубль утром дешевеет к юаню

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань растет на Московской бирже при открытии торгов во вторник; рубль опускается, отыгрывая решение Минфина РФ с 7 октября увеличить покупку валюты/золота в рамках бюджетного правила в пять раз, до 12,7 млрд руб. в день.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,8035 руб. (+4,95 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 15,44 коп. выше уровня действующего официального курса.

Торги при этом проходят в условиях "тонкого" рынка из-за праздничных выходных дней в Китае, где 1 октября отмечали государственный праздник - День образования КНР. В этом году "золотая неделя" продлится вплоть до 7 октября, биржи страны в эти дни не работают.

Минфин РФ с 7 октября по 6 ноября планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 279,42 млрд рублей, ежедневный объем операций составляет эквивалент 12,7 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 7 сентября по 6 октября Минфин покупает валюту/золото на общую сумму 55,6 млрд рублей, ежедневный объем операций составляет эквивалент 2,5 млрд рублей. Таким образом, покупка валюты с 7 октября вырастет чуть более чем в 5 раз.

ЦБ РФ в II полугодии 2026 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 0,58 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 7 октября по 6 ноября 2026 года увеличит покупку валюты до 12,12 млрд рублей (с 7 сентября по 6 октября покупает ее объемом 1,92 млрд рублей).

"Давление на курс рубля оказывает информация о том, что в новый месячный период с 7 октября по 6 ноября 2026 года ЦБ увеличит объем ежедневных покупок инвалюты в 6,3 раза (до 12,12 млрд руб.) в рамках исполнения Минфином бюджетного правила. Правда, это свидетельствует о существенному росте нефтегазовых доходов госбюджета, что на более долгосрочном горизонте способно оказать ощутимую поддержку рублю. С другой стороны, спрос на иностранную валюту может оставаться на относительно высоком уровне, в том числе на фоне зарубежных закупок топлива, а также компонентов, необходимых для восстановления выбывающих из-за геополитической обстановки производственных мощностей и инфраструктуры. Поэтому рубль некоторое время может продолжать дешеветь, пара CNY/RUB способна в ближайшие сессии предпринять попытку пробоя круглого уровня 12,8 руб./юань", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефть

Цены на нефть слабо меняются утром во вторник после заметного снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного данными об увеличении поставок топлива с Ближнего Востока.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:06 по Москве торгуются по $100,32 за баррель, что на 0,01% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 0,11%, до $89,31 за баррель.

Экспорт нефти с Ближнего Востока в течение четырех из семи дней последней недели сентября превышал уровни, фиксировавшиеся до начала войны США и Ирана, несмотря на нападения на суда, проходящие через Ормузский пролив, свидетельствуют данные Kpler. Экспорт нефти из региона в эти дни составлял от 19,5 млн до 22,5 млн баррелей в сутки (б/с) против среднего показателя в 18 млн б/с за период с марта 2025 по февраль 2026 года.