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Минсельхоз предложил увеличить лимит льготных кредитов на закупку зерна до 5 млрд рублей

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предложил повысить предельный объем льготных краткосрочных кредитов на закупку зерна в пять раз – с 1 млрд до 5 млрд рублей.

Проект соответствующего приказа ведомства размещен на сайте regulation.gov.ru.

Предполагается, что эта мера должна действовать с 1 октября 2026 года по 1 июля 2027 года.

Воспользоваться ею смогут предприятия, занимающиеся переработкой зерна. Речь идет о предприятиях мукомольно-крупяной, хлебопекарной и макаронной промышленности, глубокой переработки (за исключением производства готовых кормов для непродуктивных животных), а также комбикормовой промышленности.

Как заявлял ранее президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко, российские мукомолы в условиях переизбытка зерна в нескольких регионах могут увеличить, насколько возможно, закупки зерна при условии предоставления на эти цели льготных краткосрочных кредитов, ставка по которым должна быть субсидирована в размере не менее 70% ставки рефинансирования ЦБ.

Необходимость дополнительной закупки зерна возникла в связи с ограничением его экспорта и направлена на поддержку производителей в условиях снижения цен.

Минсельхоз
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