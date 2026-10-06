ВБ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году на уровне 0,8%

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Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз роста российской экономики в 2026 году на уровне 0,8%, в 2027 году – 0,7%, говорится в обновленном экономическом прогнозе.

В 2028 году по-прежнему ожидается подъем ВВП на 0,7%.

"В России, крупном производителе энергоносителей, рост, скорее всего, замедлится до 0,8% с 1% в 2025 году, поскольку повышенные мировые цены на энергоносители не оказывают существенной поддержки из-за сокращения добычи нефти в стране, связанного в том числе с перебоями в работе НПЗ", - сообщается в отчете ВБ о рынках Европы и Центральной Азии (ЕЦА).

Комментируя прогноз на 2027-2028 годы, Всемирный банк среди негативных факторов отмечает затухание налогово-бюджетного стимулирования российской экономики и ограничение активности ввиду санкций, дефицита кадров, ослабления инвестиций и снижения цен на нефть.

В ЕЦА на фоне увеличенных цен на импортные энергоносители, повышенной неопределенности и охлаждения экономики Евросоюза прогнозируется замедление экономического роста до 2,2% в текущем году с 2,6% в прошлом, без учета РФ – до 3% с 3,7%. В 2027 году экономика региона вырастет соответственно на 2,4% и 3,4%, в 2028 году – на 2,6% и 3,7%, ожидает ВБ.

По его прогнозам, средний рост потребления в ЕЦА замедлится до 4% в 2026 году с 5,9% в 2025 году из-за снижения темпов подъема реальных зарплат и потребительского кредитования.

Средний дефицит бюджета в странах региона в этом году почти не изменится и составит 2,6% ВВП в связи с высокими расходами на оплату труда и социальные льготы, ростом оборонных и инвестиционных расходов и временными мерами компенсации повышенных цен на энергоносители, полагает ВБ.

Экономика Турции – вторая по величине в ЕЦА после российской – в этом году вырастет на 2,8% против 3,7% годом ранее, прогнозируют авторы отчета, называя причинами замедления ужесточение экономической политики и повышенные цены на импортные энергоносители.

"Ограничительная политика ослабляет внутренний спрос и помогает сдержать инфляционное давление, а жесткие условия кредитования, замедление роста реальных зарплат и резкое повышение цен на дизельное топливо оказывают давление на потребительские расходы, - пишут они. - Экспорт остается невысоким на фоне ослабления спроса со стороны ЕС, геополитической неопределенности и усиления давления, связанного с конкуренцией".

В 2027 и 2028 годах рост турецкого ВВП ожидается на уровне 3,8% и 4,5% соответственно, что внесет значительный вклад в восстановление экономики всего региона. "Замедление инфляции и смягчение финансовой конъюнктуры должны поддержать потребление и инвестиции, а усиление спроса со стороны ЕС - поднять экспорт", - говорится в отчете.