Поиск

В России оборот e-commerce к 2030 году может достигнуть 33 трлн рублей

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Оборот российской онлайн-торговли к 2030 году достигнет 33 трлн рублей, что предполагает рост показателя по отношению к 2025 году в 2,3 раза. Такой прогноз заложен в модели развития платформенных решений, подготовленной в рамках работы над Национальной стратегией развития цифровых платформ до 2036 года экспертной группой "Торговля".

Показатель включает прогноз экспорта через маркетплейсы в размере 4-5 трлн рублей к 2030 году. Доля такого экспорта в объеме несырьевого неэнергетического экспорта составит 5-6,3% против 3,3% за 2025 год.

Согласно оценкам, если в 2025 году оборот интернет-торговли в России составлял 13,2 трлн рублей, то по итогам 2026 года он вырастет до 15,7 трлн рублей. Такие показатели заложены в модели на базе прогнозов экспертной группой "Торговля" и экстраполяции темпов роста за I полугодие 2026 года (за этот период оборот российского e-commerce составил 7,2 трлн рублей).

Вклад интернет-торговли в ВВП к 2030 году достигнет, как ожидается, 3,5% против 1,9% по итогам 2025 года. А вклад непосредственно маркетплейсов вырастет до 2% с 0,4%, соответственно.

"Прогноз роста оборота онлайн-торговли предполагает среднегодовой темп прироста около 20% - ниже сложившегося за 2016-2025 гг. темпа на уровне 34% в год, то есть заложено постепенное замедление роста по мере насыщения рынка", - пояснили "Интерфаксу" в Ассоциации цифровых платформ.

Что касается логистической инфраструктуры онлайн-торговли, то ожидается увеличение числа подключенных к онлайн-каналу продаж торговых точек с 211 тысяч до 400 тысяч, а числа пунктов приема и выдачи товаров (включая автоматизированные) с 310 тысяч до 500 тысяч. При этом число заказов на маркетплейсах на душу населения в год может увеличиться с 59 (по состоянию на 2024 год) до 120 к 2030 году.

Ассоциация цифровых платформ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России оборот e-commerce к 2030 году может достигнуть 33 трлн рублей

Источники сообщили о возможной отмене запрета экспорта ДТ для отдельных производителей

В Сбербанке в сентябре выдали ипотечных кредитов на 303 млрд рублей

 В Сбербанке в сентябре выдали ипотечных кредитов на 303 млрд рублей

"Петербургская биржа" перестает публиковать ряд данных по топливу

 "Петербургская биржа" перестает публиковать ряд данных по топливу

За месяц граждане открыли больше 220 тысяч счетов цифрового рубля

Импорт в Россию легковых машин в сентябре снизился к августу на 15,1%

 Импорт в Россию легковых машин в сентябре снизился к августу на 15,1%

Brent подорожала до $100,9 за баррель

Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq Composite обновил рекордный максимум

 Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq Composite обновил рекордный максимум

Рынок акций РФ начал неделю с роста к 2320п по индексу МосБиржи

Путин разрешил UniCredit реорганизовать Юникредит банк и разделить бизнес в РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12128 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3839 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов