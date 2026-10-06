В России оборот e-commerce к 2030 году может достигнуть 33 трлн рублей

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Оборот российской онлайн-торговли к 2030 году достигнет 33 трлн рублей, что предполагает рост показателя по отношению к 2025 году в 2,3 раза. Такой прогноз заложен в модели развития платформенных решений, подготовленной в рамках работы над Национальной стратегией развития цифровых платформ до 2036 года экспертной группой "Торговля".

Показатель включает прогноз экспорта через маркетплейсы в размере 4-5 трлн рублей к 2030 году. Доля такого экспорта в объеме несырьевого неэнергетического экспорта составит 5-6,3% против 3,3% за 2025 год.

Согласно оценкам, если в 2025 году оборот интернет-торговли в России составлял 13,2 трлн рублей, то по итогам 2026 года он вырастет до 15,7 трлн рублей. Такие показатели заложены в модели на базе прогнозов экспертной группой "Торговля" и экстраполяции темпов роста за I полугодие 2026 года (за этот период оборот российского e-commerce составил 7,2 трлн рублей).

Вклад интернет-торговли в ВВП к 2030 году достигнет, как ожидается, 3,5% против 1,9% по итогам 2025 года. А вклад непосредственно маркетплейсов вырастет до 2% с 0,4%, соответственно.

"Прогноз роста оборота онлайн-торговли предполагает среднегодовой темп прироста около 20% - ниже сложившегося за 2016-2025 гг. темпа на уровне 34% в год, то есть заложено постепенное замедление роста по мере насыщения рынка", - пояснили "Интерфаксу" в Ассоциации цифровых платформ.

Что касается логистической инфраструктуры онлайн-торговли, то ожидается увеличение числа подключенных к онлайн-каналу продаж торговых точек с 211 тысяч до 400 тысяч, а числа пунктов приема и выдачи товаров (включая автоматизированные) с 310 тысяч до 500 тысяч. При этом число заказов на маркетплейсах на душу населения в год может увеличиться с 59 (по состоянию на 2024 год) до 120 к 2030 году.