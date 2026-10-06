"Ростелеком" запустил трансъевразийскую волоконно-оптическую линию связи TEA NEXT

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" ввело в эксплуатацию высокоскоростную трансъевразийскую волоконно-оптическую линию связи TEA NEXT ("Транзит Европа - Азия нового поколения"). Запуск цифровой магистрали состоялся во вторник на форуме "Цифровые решения" в присутствии премьер-министра Михаила Мишустина.

"Ростелеком" приступил к реализации проекта TEA NEXT летом 2020 года, создав операционную компанию "Атлас".

Линия соединила западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы с Монголией и Китаем.

Капзатраты "Ростелекома" на этот проект составили 17,6 млрд рублей. Кроме того, компания в 2025 году привлекла синдицированный кредит "ВЭБа.РФ" и Альфа-банка на 24,4 млрд рублей в рамках программы "Фабрика проектного финансирования" на создание и обслуживание TEA NEXT.

Емкость новой ВОЛС составляет 96 темных волокон (волокна оптического кабеля, еще не задействованные в передаче данных), которые могут использоваться международными операторами связи и глобальными ОТТ-компаниями в качестве транзитного ресурса для передачи данных между Азией и Европой, а также российскими операторами для использования на территории РФ.

При строительстве новой ВОЛС применялся кабель с новейшими оптическими волокнами типа G.654, которые обеспечивают возможность использования всех перспективных технологий магистрального оборудования DWDM. Задержка распространения сигнала составляет не более 65 мс, что в два и более раза меньше, чем у подводных оптических магистралей. Проектный срок службы кабеля - не менее 25 лет.

Максимальный объем данных, которые можно передать по новому кабелю, составляет до 384 Тб/с, 768 Тб/с или более 1 Пб/с в зависимости от используемой технологии DWDM. "Ростелеком" отмечает, что, к примеру, максимальная емкость существующей морской системы PEACE (Сингапур - Марсель) составляет до 96 Тб/с, тот же показатель у строящейся SeaMeWe-6 (Сингапур - Марсель) - до 136 Тб/с.

"TEA NEXT обеспечивает уникальные технические возможности для организации каналов связи между Европой и Азией, недоступные ни в одной из существующих наземных или подводных линий", - говорится в сообщении компании.

В нем уточняется, что при реализации проекта использовались компоненты российского производства.

Компания отмечает, что новая линия связи формирует технологическую основу для пропуска растущего внутрироссийского трафика передачи данных, развития технологий искусственного интеллекта, облачных сервисов и цифровых платформ, реализации партнерских проектов, а также позволяет удовлетворить растущие потребности по транзиту Европа - Азия.

Первыми заказчиками на аренду темных волокон TEA NEXT стали российские операторы связи. К новой линии связи проявляют интерес операторы Китая, Монголии и стран СНГ. "Уже сейчас мы видим большой интерес к TEA NEXT со стороны крупнейших международных и российских операторов связи, а также глобальных ОТТ-компаний", - говорится в сообщении.

"TEA NEXT - крупнейший инфраструктурный проект в телеком-отрасли России. Линия не менее чем на четверть века вперед создает надежную инфраструктуру для передачи данных между европейской частью страны и Дальним Востоком. С международной точки зрения новая линия выгодно подчеркивает транзитные преимущества России и имеет большой экспортный потенциал. Мы запустили самый короткий и надежный маршрут обмена трафиком между Европой и Азией, который по всем техническим параметрам опережает существующие и строящиеся подводные кабельные системы, в том числе по пропускной способности и задержке сигнала", - заявил президент "Ростелекома", слова которого приводятся в сообщении компании.