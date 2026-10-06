Объём инвестиций бизнеса в ИТ-образование превысил 10 млрд рублей

В подготовке инженеров ИИ и разработчиков участвуют 52 университета

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Объём инвестиций бизнеса в подготовку ИТ-кадров в России превысил 10 млрд рублей, а охват образовательных программ достиг свыше 500 тыс. школьников, студентов и учителей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Важно, что частный сектор активно участвует и в обучении будущих специалистов в области информационно - коммуникационных технологий. Аккредитованные компании направляют не менее 3% средств, сэкономленных за счет льгот, на поддержку профильного образования. Финансирование идет, в том числе на проведение стажировок. Благодаря чему ребята пробуют свои навыки на практике в различных компаниях. Уже подписано порядка тысячи соглашений с вузами, колледжами, школами", - сказал Мишустин, выступая на главной пленарной сессии форума "Цифровые решения" во вторник.

По его словам, в рамках соглашений охвачено более полумиллиона школьников, студентов и учителей. "Общий объём инвестиций превысил 10 млрд рублей - это вложения в будущее нашей, вашей отрасли. В то, чтобы команды предприятий пополнялись грамотными сотрудниками. И, конечно, это хорошее дополнение к той работе, которую правительство ведет для укрепления кадрового потенциала сектора", - отметил премьер-министр.

Кроме того, как сообщил Мишустин, в стране реализуется инициатива "Код будущего". В рамках нее уже 300 тыс. школьников освоили навыки программирования, с прошлого года начали изучать робототехнику и искусственный интеллект.

"75% выпускников этих программ после одиннадцатого класса поступают в вузы на ИТ и инженерные направления. На эти профильные специальности в университеты в текущем учебном году зачислено почти 215 тыс. абитуриентов", - заявил председатель правительства.

Помимо этого, в России запущены новые проекты по внедрению современной модели обучения ИТ-специалистов мирового уровня. Она построена на трех принципах: углубленная подготовка, тесная связка с бизнесом и ориентация на реальные задачи предприятий. "Сегодня в этих программах участвуют 52 университета. С привлечением компаний реального сектора разработаны 180 образовательных программ. Из них только в этом году принято более 10 тыс. студентов. Это будущие высококлассные инженеры искусственного интеллекта и разработчики сложнейших систем. Специалисты, которые сейчас особенно востребованы", - подчеркнул Мишустин.