Внешнеторговый дефицит США в августе вырос до максимума с марта 2025 года

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в августе увеличился на 13,7% относительно предыдущего месяца и составил $105,6 млрд, говорится в пресс-релизе министерства торговли страны.

Показатель стал максимальным с марта 2025 года, что в значительной степени обусловлено ростом импорта до исторического рекорда.

Согласно пересмотренным данным, в июле отрицательное сальдо торгового баланса составляло $92,8 млрд, а не $88,6 млрд, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали увеличения дефицита до $102 млрд, по данным Trading Economics.

Объем экспорта в августе повысился на $4,5 млрд (на 1,4%) и составил $315,2 млрд. В том числе экспорт товаров увеличился на $4,4 млрд - до $205,7 млрд, услуг - менее чем на $0,1 млрд, до $109,5 млрд. Сокращение зафиксировано в поставках гражданских воздушных судов и потребительских товаров, а также в сегментах туристических и финансовых услуг.

Тем временем импорт вырос на $17,2 млрд (на 4,3%) и достиг $420,8 млрд, что является максимумом за историю наблюдений. Закупки товаров увеличились на $17,2 млрд - до $342,2 млрд, в том числе повысился импорт чипов и производственного оборудования, тогда как импорт компьютеров сократился.

Импорт услуг увеличился менее чем на $0,1 млрд - до $78,5 млрд, в основном за счет транспортных услуг.

Дефицит в торговле товарами в августе увеличился на $12,8 млрд - до $136,6 млрд, в то время как профицит в сфере услуг повысился менее чем на $0,1 млрд, до $31 млрд.

Дефицит в торговле товарами с Мексикой составил $27,7 млрд, с Канадой - $7,1 млрд, с Китаем - $16,4 млрд, со странами Евросоюза - $11 млрд. В торговле со Великобританией зафиксирован профицит в размере $3,6 млрд, с Нидерландами - $7,7 млрд, со странами Южной и Центральной Америки - $5,6 млрд.

В январе-августе общий размер внешнеторгового дефицита США уменьшился на $138,2 млрд (на 19,9%) относительно аналогичного периода 2025 года. Экспорт вырос на 11,8%, импорт - на 4,4%.