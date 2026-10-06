Индекс МосБиржи поднялся к 2330 пунктам за счет ослабления рубля

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник консолидировался при смешанной динамике blue chips в отсутствие сигналов на тему дальнейших переговоров по украинскому урегулированию, часть инвесторов предпочли сократить позиции из-за просевшей нефти (декабрьский фьючерс на Brent откатился к $99 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся в район 2330 пунктов на фоне ослабления рубля, что подогрело бумаги финансовых компаний и экспортеров.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2328,5 пункта (+0,4%), индекс РТС - 855,81 пункта (-0,5%). Из индексных акций лидерами роста выступили бумаги МКБ (+6,5%), "ВК" (+6,1%), ВТБ (+5,1%), Совкомбанка (+4,3%), но подешевели акции "Газпрома" (-1%), "Аэрофлота" (-0,8%), "Московской биржи" (-0,8%), "Норникеля" (-0,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 октября, составил 85,7116 руб. (+78,07 копейки).

Группа Совкомбанка с 7 октября увеличит выкуп с рынка акций кредитной организации с 2 млрд рублей до 3 млрд рублей в квартал, говорится в сообщении банка. В третьем квартале было выкуплено акций Совкомбанка на 2 млрд рублей (по плану).

"Доходность акционерного капитала (ROE) за первое полугодие 2026 года составила 21,1%. При этом 1 октября акция стоила 9,40 рубля, или 0,49 капитала на акцию. По МСФО капитал акционеров на 30 июня составлял 19,0 рубля на акцию. Мы считаем такую оценку заниженной. С июня акции подешевели, и поэтому ожидаемая доходность выкупа выросла. Пока акции недооценены, выкуп остается для нас самым доходным вложением на публичном рынке", - отметил Совкомбанк.

Акции банка покупают страховые компании группы на собственные средства. Заявки идут в биржевой стакан по алгоритму, не более 10% среднедневного оборота. "Продавать выкупленные акции обратно в рынок мы не планируем", - подчеркнул банк. Программа выкупа акций действует до отдельного решения о ее завершении.

Подорожали во вторник также акции "НЛМК" (+1,8%), "Т-Технологии" (+1,7%), АФК "Система" (+1,4%), "Хэдхантера" (+1,4%), "Русала" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), "ММК" (+1%), "Яндекса" (+0,6%), Сбербанка (+0,2%), "Северстали" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "Полюса" (-0,6%), "Группы компаний ПИК" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "ФосАгро" (-0,4%), "ИКС 5" (-0,1%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам во вторник, что планы Литвы по размещению у себя военной базы НАТО и отмене запрета на ядерное оружие являются шагом к эскалации напряженности, Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для гарантированного обеспечения безопасности.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что Москва слышит сообщения о разработке планов НАТО на случай атаки на Россию.

"Мы слышим, но держим ухо востро, как у нас говорят, и главное, занимаемся решением задач, которые поставил президент в рамках СВО: не допустить каких-либо угроз Российской Федерации со стороны наших западных соседей. На Валдайском форуме президент предельно чётко ответил на вопрос о том, а что если вдруг на Калининградскую область всё-таки будет нападение. Он сказал - на Калининградскую, любую другую область Российской Федерации - ответ будет один", - заявил Лавров на пресс-конференции в Москве, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио напомнил во вторник, что вопрос вступления Украины в НАТО на данный момент не обсуждается. "Прямо сейчас вопрос членства Украины в НАТО не стоит", - заявил он журналистам в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Исландии Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир в Рейкьявике.

Рубио подчеркнул, что прямо сейчас Вашингтон сфокусирован на завершении военных действий между РФ и Украиной. Он отметил стремление США сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта.

Практическая проработка трехсторонней встречи президентов РФ Владимира Путина, США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина еще не начиналась, но об этой идее знают все три лидера, заявили в Кремле.

"Практического обсуждения на этот счёт пока ещё не было, но я подтверждаю, что это интересная весьма идея, она витает в воздухе, все о ней знают - и Трамп, и Путин, и Си Цзиньпин, по-моему", - заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам во вторник на брифинге, отвечая на вопрос "Интерфакса", поступали ли какие то дипломатические сигналы от китайской стороны об организации трехсторонней встречи лидеров РФ-США-КНР на саммите АТЭС.

По оценкам аналитиков компании "БКС Мир инвестиций", настроения на российском рынке акций остаются осторожными: подешевевшая нефть и геополитическая напряженность способны сдерживать рост. Ключевым событием недели может стать публикация в среду данных Росстата по недельной инфляции - не исключено, что цифры повлияют на ожидания инвесторов относительно дальнейших решений ЦБ РФ по ключевой ставке.

Как отмечает аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, поддержку рублевому индексу МосБиржи продолжают оказывать оптимистичные ожидания, связанные с внешней политикой, а долларовый РТС корректируется из-за ослабления рубля. Позитивно российское инвестсообщество восприняло заявление госсекретаря Марко Рубио о том, что вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается. Это вселило в участников рынка надежду на урегулирование конфликта дипломатическим путем. Вероятно, ожидается возобновление трехсторонних переговоров по этому вопрос, считает аналитик.

Позитивный фон создавали и корпоративные новости, особенно в финансово-банковском секторе. Его представители анонсировали новые программы выкупа акций на открытом рынке или увеличение buyback. Это усилило спрос на бумаги банков и других финансовых институтов, полагает Мильчакова.

Индекс Мосбиржи растет несколько дней подряд, то есть на рынке сложился среднесрочный восходящий тренд. Следующим сопротивлением для индикатора выступает отметка 2350 пунктов, и ее преодоление при отсутствии внешнеполитического форс-мажора, скорее всего, состоится в ближайшие дни. При появлении неблагоприятных новостей индекс может опуститься в область 2300 пунктов. Коррекция ниже этого уровня маловероятна, так как в середине октября ряд крупных компаний представят операционные результаты, а в конце месяца начнется сезон отчетов за третий квартал - некоторые из "голубых фишек" могут преподнести приятные сюрпризы, считает аналитик.

Нефть просела после заявлений правительства Йемена о том, что правительственные войска отбили у хуситов побережье Баб-эль-Мандебского пролива. В аутсайдерах оказались акции "Газпрома" на фоне заявлений главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что ЕС, несмотря на ожидаемый рост цен на газ этой зимой, все же намерен отказаться от российского газа. В среду индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2250-2350 пунктов, заключила Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции Совкомбанка во вторник подскочили после обнародования планов о расширении объема обратного выкупа акций с 7 октября. В банке также уточнили, что остальные параметры программы, объявленной 20 июня, не изменятся. Совкомбанк в середине августа сообщал о скачке чистой прибыли по МСФО во II квартале в 5,1 раза (до 25,6 млрд руб.), а за I полугодие - в 2,6 раза (до 45 млрд руб.), что улучшает дивидендные перспективы кредитора, который осуществляет выплаты по итогам всего года. За 2025 год Совкомбанк выплатил 0,35 руб. на акцию с доходностью около 3%.

Нефть Brent откатилась ниже $100 за баррель. Инвесторы сконцентрировались на данных о восстановлении поставок нефти с Ближнего Востока выше уровней, наблюдавшихся до начала конфликта между США и Ираном, а также на факте масштабного высвобождения стратегических резервов странами "большой семерки".

На западных фондовых площадках во вторник преобладали покупки. Американский рынок при этом продолжал чувствовать себя увереннее и обновлять рекорды, которые во многом были обеспечены силой IT-сектора и надеждами на нейтральную позицию ФРС на заседании в октябре. На рынке акций РФ индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии не удержались у ее пиков и района сопротивлений 2335 пунктов и 870 пунктов, не получив новых масштабных драйверов движения. Покупатели в РФ остаются в ожидании новых "бычьих" факторов, в том числе со стороны геополитики. Настроения в российских акциях в целом спокойные, констатировала аналитик.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, поддержку рынку акций оказали заявления госсекретаря США о том, что вопрос вступления Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается, а основной задачей остается завершение конфликта. Эти заявления участники рынка могут воспринимать как умеренно позитивный сигнал относительно перспектив дипломатического урегулирования. В то же время дальнейший рост сдерживают слова Рубио о том, что текущая ситуация вокруг Украины пока развивается не в направлении завершения конфликта, что указывает на сохранение высокой геополитической неопределенности.

Индекс МосБиржи в случае улучшения настроений на рынке может достичь уровня сопротивления в районе 2350 пунктов, пробой которого откроет дорогу к дальнейшему росту. При сохранении негативного новостного фона индекс может вернуться в диапазон 2100-2200 пунктов, считает Абрамов.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций, плюсуют Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,2-0,8%) и США (индексы к 19:00 мск выросли на 0,7-0,8% во главе с Nasdaq).

Биржи материкового Китая во вторник были закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР.

Дефицит внешнеторгового баланса США в августе увеличился на 13,7% относительно предыдущего месяца и составил $105,6 млрд, говорится в пресс-релизе министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в июле отрицательное сальдо торгового баланса составляло $92,8 млрд, а не $88,6 млрд, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения дефицита до $102 млрд, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке цены вечером во вторник отыграли часть дневного падения, но остаются в "минусе" на фоне ослабления опасений дефицита поставок топлива с Ближнего Востока.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 19:00 по московскому времени во вторник составила $99,26 за баррель (-1,1% и -1,9% в понедельник), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $88,81 за баррель (-0,7% и -1,8% накануне).

Давление на котировки оказывают сигналы о восстановлении поставок из ближневосточного региона. Экспорт нефти из стран Персидского залива (без учета Ирана) в сентябре достиг 81% от уровней, наблюдавшихся до начала американо-иранского конфликта, отмечает Reuters.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что поставки нефти по нефтепроводу "Восток-Запад", пострадавшему от атак беспилотников в сентябре, достигли 5,8 млн баррелей в сутки.

Тем временем правительственные войска Йемена отбили у хуситов ряд районов у Баб-эль-Мандебского пролива. Несмотря на позитивные новости, ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Накануне стало известно, что хуситы атаковали баллистическими ракетами и беспилотниками международный аэропорт имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, аэропорт Абха, а также нефтеперерабатывающий завод компании Saudi Aramco в Рабихе.

Во вторник вечером стало известно, что Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2026 год с $91 до $96,3 за баррель.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 составил 59,22 млрд рублей (из них 8,88 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 5,88 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,44 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").