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Рубль во вторник отыграл потери первой половины торгов и немного поднялся к юаню

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань растерял рост первой половины сессии и опустился на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль, напротив, отыграл потери и повысился, скорректировавшись вверх после сильного падения накануне. Негативное влияние на его котировки в понедельник оказала новость о решении Минфина РФ с 7 октября увеличить покупку валюты/золота в рамках бюджетного правила в пять раз, до 12,7 млрд руб. в день. Курс китайской валюты в 19:00 составил 12,705 руб., что на 4,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги прошли в условиях "тонкого" рынка из-за праздничных выходных дней в Китае, где 1 октября отмечали государственный праздник - День образования КНР. В этом году "золотая неделя" продлится вплоть до 7 октября, биржи страны в эти дни не работают.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 7 октября на 78,07 копейки, до 85,7116 руб., и увеличил курс евро на 69,64 копейки, до 96,0313 руб.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

"Для рубля неделя началась откровенно слабо. Доллар на Мосбирже подступал к 86, биржевой юань - уже к 12,8 руб. Рынок закладывал эффект от анонсированного Минфином резкого увеличения с 7 октября объемов покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Также на рубль опосредованно может воздействовать укрепление доллара к другим валютам. Геополитика и усиление инфляционных ожиданий вывели индекс доллара (DXY) к максимумам с весны 2025 года. Ну, а на первом плане для курса остается баланс экспортно-импортной компоненты, который локально может смещаться не в пользу рубля. Импортеры готовятся к высоким предновогодним продажам и скупают валюту. Экспортеры же не могут в полной мере пользоваться благоприятной конъюнктурой мировых цен из-за санкционных эффектов, повреждения и ремонта инфраструктуры. Тем не менее мы полагаем, что рубль в ближайшее время может стабилизироваться и даже отыграть часть позиций. На стороне нацвалюты, помимо по-прежнему высоких цен на нефть, - ожидание монетарной паузы на ближайшем заседании ЦБ и рост геополитических надежд. Краткосрочный прогноз по курсу рубля к доллару - 84,5-86,5, к юаню - 12,6-12,9", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Рубль может остаться волатильным в текущем месяце, считают аналитики "СберИнвестиций".

"Новый объем покупок Минфина оказался в рамках ожиданий, и факт скорее нейтрален. Прирост составит менее половины прироста налоговых платежей экспортеров в октябре. Напомним, чтобы рассчитаться с бюджетом, экспортеры могут продавать валютную выручку - это плюс для рубля. А еще дополнительно его могут поддержать дивиденды от экспортеров. Базовый ориентир на октябрь - около 85 руб. за доллар и 12,5 руб. за юань. При этом волатильность курса может сохраниться", - пишут эксперты брокера в комментарии.

Курс валютной пары юань/рубль может приблизиться к диапазону 12,8-13,2 руб. за юань на горизонте до конца текущего года, пары доллар/рубль - к 87-90 руб./ за доллар, прогнозируют аналитики Газпромбанка Павел Бирюков и Дарья Соловьева.

Решение Минфина существенно нарастить в октябре покупки валюты обусловлено ожиданием высоких экспортных поступлений в октябре, отмечают эксперты. В сентябре, по данным Минэкономразвития, экспортная цена нефти выросла практически на 40% м/м (до $92,08/барр.), и министерство, по всей видимости, не ожидает резкого ее снижения.

При этом заметный рост нефтяных цен пока не привел к сопоставимому увеличению дополнительных нефтегазовых доходов, указывают в Газпромбанке: в сентябре их объем оказался сравнительно небольшим на фоне высоких выплат по демпферу (0,3 трлн руб. после 0,2 трлн руб. месяцем ранее).

С учетом операций Минфина совокупные покупки валюты ЦБ РФ вырастут до 12,1 млрд руб. в день с текущих 1,9 млрд руб. в день. Сейчас чистые покупки валюты Банком России составляют примерно 1% дневных биржевых оборотов, со среды эта цифра вырастет до 7%, что может усилить давление на курс рубля, говорится в материале аналитиков.

"С учетом длинных каникул в Китае (1-7 октября) расчеты по операциям с юанем будут проведены только 8 октября, на фоне чего на валютном рынке в ближайшие дни может сохраняться повышенная волатильность. При этом мы не исключаем, что к концу октября рубль может получить локальную поддержку от сентябрьского роста экспортных поступлений, - пишут эксперты. - На среднесрочном горизонте фундаментальные факторы по-прежнему говорят не в пользу рубля: к концу года может активизироваться сезонный спрос импортеров, а дополнительное давление на рубль может сформировать готовящееся с нового года снижение цены отсечения в бюджете. В этих условиях мы сохраняем ожидания возвращения курса к долгосрочным справедливым уровням: до конца года рубль может приблизиться к диапазону 12,8-13,2 руб./юань (87-90 руб./$1)".

Цены на нефть остаются в умеренном минусе вечером во вторник на фоне ослабления опасений относительно недостатка предложения на рынке.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени дешевеют на 1,11%, до $99,2 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,78%, до $88,72 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,9%, WTI - на 1,8%.

Давление на котировки оказывают сигналы о восстановлении поставок из ближневосточного региона. Экспорт нефти из стран Персидского залива (без учета Ирана) в сентябре достиг 81% от уровней, наблюдавшихся до начала американо-иранского конфликта.

Банк России во вторник, 6 октября, в рамках аукциона недельного репо разместил 5,84 трлн рублей (при лимите 5,84 трлн рублей и спросе 7,087 трлн рублей) в среднем по ставке 14,01% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 29 сентября, ЦБ разместил 5,9 трлн рублей (при лимите 5,9 трлн рублей и спросе 8,118 трлн рублей) в среднем по ставке 14,08% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно остались на уровнях предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 6 октября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник упала на 8 базисных пунктов - до 13,77% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев во вторник остались на прежнем уровне - 14,09%, 14,27% и 14,64% годовых соответственно.

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