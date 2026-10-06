Минэнерго США повысило прогноз средней цены барреля Brent в 2026 г. до $96,3

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Минэнерго США вновь значительно повысило прогноз нефти сорта Brent на 2026 год: с $91,01 до $96,32 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза Управления энергетической информации (EIA) ведомства.

"Несмотря на ожидаемый рост добычи и поставок нефти с Ближнего Востока, мы повысили прогноз мировых цен на нефть по сравнению с прошлым месяцем. Теперь мы ожидаем, что спотовая цена Brent в четвертом квартале составит в среднем $105 за баррель, что на $14 за баррель выше показателя, заложенного в отчете за прошлый месяц", - говорится в отчете.

По оценке ведомства, средняя спотовая цена Brent в сентябре составила в среднем $114 за баррель, что на $23 выше показателя августа.

"Нападения на трубопровод "Восток-Запад" в Саудовской Аравии указывают на вероятность сохранения волатильности физических поставок и цен на нефть на фоне продолжающегося сокращения мировых запасов. Дополнительное давление на цены оказывает крайне напряженная ситуация на рынке дизельного топлива, стимулирующая спрос на нефть со стороны НПЗ, стремящихся удовлетворить потребности в этом виде нефтепродуктов", - отметили в EIA.

Прогноз стоимости Brent в 2027 году был также резко повышен: с $73,74 за баррель до $83,74 за баррель.