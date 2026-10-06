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США повысили прогноз добычи нефти в стране в 2026 г. на 40 тыс. б/с

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) в 2026 году на 40 тыс. б/с, до 13,87 млн баррелей в сутки (б/с), говорится в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации (EIA).

Прогноз на 2027 год был повышен аналогично: с 14,26 млн б/с до 14,3 млн б/с.

Показатель добычи нефти в стране по итогам рекордного 2025 года сохранен на уровне 13,66 млн б/с.

Таким образом, аналитики ведомства ждут роста нефтепроизводства в стране в текущем году на 210 тыс. б/с, в следующем - на 430 тыс. б/с.

США нефть
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